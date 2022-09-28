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اتحاد كرة اليد يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع نظيره التونسي

28 سبتمبر 2022 . الساعة 01:28 بتوقيت القدس
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خلال توقيع الاتفاقية

أبرم الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد اتفاقية تعاون مشترك مع الجامعة التونسية للعبة، على هامش مشاركة رئيسه الأستاذ جمال ابو يوسف باجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي بتونس.

وحضر توقيع الاتفاقية الأستاذ جمال أبو يوسف رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد، ومحرز بوصيان رئيس اللجنة الأولمبية التونسية، وفاضل النمر رئيس الاتحاد العربي، والسيد كريم الهلالي رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد.

وأكد أبو يوسف أن هذه الاتفاقية ستعود بالإيجاب على ثلاثة محاور رئيسية ألا وهي الجانب التكويني والبنائي والفني للمنتخبات الشاطئية والصالات، والمشاركات الخارجية للأندية الأبطال، والمنتخبات الوطنية الفلسطينية الشابة، بالإضافة الى التدريبات التكوينية في تونس وفلسطين من قبل الخبراء التونسيين، والتي تشمل مجالات التحكيم والتدريب والادارة.

وقدم أبو يوسف شكره لدولة تونس على حسن الاستضافة، وللجامعة التونسية على تجاوبها مع متطلبات هذه المرحلة لكرة اليد الفلسطينية، وللاتحاد العربي على رعايته لهذه الاتفاقية التاريخية.

وشارك بالاجتماعات المدير الفني للاتحاد التونسي الأستاذ طارق بن علي، ونظيره من الاتحاد الفلسطيني الأستاذ ماهر الملخ.

المصدر / فلسطين أون لاين
#تونس #كرة اليد #الاتحاد الفلسطيني #اللجنة الاولمبية

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