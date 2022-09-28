نابلس.. مقاومون يطلقون النار تجاه قوة للاحتلال

أفادت مصادر عبرية الليلة، أن مقاومين اطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى الشمال من مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، دون وقوع إصابات.

وذكرت المصادر أن مسلحين أطلقوا النار تجاه قوة عسكرية تابعة للاحتلال الاسرائيلي قرب قرية عصيرة الشمالية دون وقوع إصابات فيما ردت القوة بإطلاق النار تجاه مصادر النيران.

وارتفعت وتيرة عمليات إطلاق النار في الضفة الغربية المحتلة خاصة شمالها، بعد معركة سيف القدس التي أطلقتها المقاومة في قطاع غزة، والتحم معها الشعب الفلسطيني في شتى أماكن تواجده بالداخل المحتل ومناطق الضفة والقدس المحتلتين.

المصدر / فلسطين أون لاين