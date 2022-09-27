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مقتل ثلاثة سوريين بصاعقة في بلغاريا

27 سبتمبر 2022 . الساعة 23:53 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية

قتلت صاعقة ثلاثة سوريين احتموا تحت شجرة الثلاثاء، في وسط العاصمة البلغارية صوفيا، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن متحدثة باسم خدمة الطوارئ.

وأكدت المتحدثة أن سورياً رابعاً كان برفقتهم نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة، مضيفةً أن الضحايا "تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما".

وأفادت الإذاعة العامة "بي ان ار" بأن رجلاً آخر أصيب بالصاعقة في حديقة عامة في غرب العاصمة. ضربت نحو 800 صاعقة برق صوفيا في أقل من ساعة، وفق خدمة الأرصاد الجوية.

تسبّبت العاصفة المصحوبة ببرَد بانقطاع التيار الكهربائي فيما غمرت السيول الطوابق السفلية والممرات تحت الأرض.

وتشير بيانات السلطات الصحية الأميركية إلى أن احتمالية التعرض لضربة صاعقة هي واحد من مليون.

وقال عناصر الإطفاء في آب/أغسطس الماضي حين قُتل ثلاثة أشخاص بالقرب من البيت الأبيض في واشنطن "بمجرد أن يكون هناك برق، يجب أن تلجؤوا إلى مكان آمن. الأشجار طبعاً ليست أماكن آمنة".

المصدر / وكالات
#سوريا #بلغاريا #صوفيا #صاعقة

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