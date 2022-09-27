فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ميسي يقرر ترك باريس.. وبيكيه يقف ضد عودته إلى برشلونة

واتساب سيتوقف عن العمل على هذه الأجهزة الشهر المقبل

مقتل ثلاثة سوريين بصاعقة في بلغاريا

الاتحاد الأوروبي وإسبانيا تقدمان 28.5 مليون يورو لدفع المخصصات الاجتماعية للاسر الفلسطينية

بيت عزاء في القدس لفقيد الأمة يوسف القرضاوي

مصرع إسرائيلي وإصابة ثلاثة آخرين في حادث سير بالنقب المحتل

اعتقال أعضاء من الطائفة اليهودية في مداهمة للشرطة بالمكسيك

قاسم: تواصل محمود عباس مع قادة الاحتلال لتهنئتهم بالأعياد اليهودية "سلوك مدان ومستنكر"

إصابات في مواجهات عنيفة مع الاحتلال في بلدات القدس

في ثاني أيام طوفان الاقتحامات للأقصى .. عباس يهنئ رئيس كيان الاحتلال بأعيادهم

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

بيت عزاء في القدس لفقيد الأمة يوسف القرضاوي

27 سبتمبر 2022 . الساعة 23:50 بتوقيت القدس
...
يوسف القرضاوي

أقامت فعاليات مقدسية الثلاثاء بيت عزاء في بلدة العيزرية شرق مدينة القدس المحتلة، لفقيد الأمة الإسلامية الشيخ العلامة يوسف القرضاوي الذي توفي يوم الاثنين في دولة قطر.

وحضر بيت العزاء العديد من الوجهاء والشخصيات من القدس وضواحيها، بينهم الشيخ عمران وراد والمرشح عن قائمة القدس موعدنا زياد الشيخ، والدكتور عماد البرغوثي.

وفي كلمته عن الحضور بعث الدكتور عماد البرغوثي بالتعزية نيابة عن أهل القدس، بوفاة فقيد الأمة وفلسطين الدكتور يوسف القرضاوي.

وقال البرغوثي إن القرضاوي أفنى حياته في سبيل الله، وترك تراثاً غنياً في الفقه والعقيدة والسنة، كما أنه حفظ القرآن بعمر 10 سنوات.

وأشار إلى أن للقرضاوي 200 مؤلف و18 رسالة ماجستير والعشرات من القصائد والدراسات.

وذكر بأن الشيخ القرضاوي زار غزة، ووقف مع المقاومة، وتمنى أن يستشهد في فلسطين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #القدس المحتلة #يوسف القرضاوي #عزاء #الاقص

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة