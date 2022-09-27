بيت عزاء في القدس لفقيد الأمة يوسف القرضاوي

أقامت فعاليات مقدسية الثلاثاء بيت عزاء في بلدة العيزرية شرق مدينة القدس المحتلة، لفقيد الأمة الإسلامية الشيخ العلامة يوسف القرضاوي الذي توفي يوم الاثنين في دولة قطر.

وحضر بيت العزاء العديد من الوجهاء والشخصيات من القدس وضواحيها، بينهم الشيخ عمران وراد والمرشح عن قائمة القدس موعدنا زياد الشيخ، والدكتور عماد البرغوثي.

وفي كلمته عن الحضور بعث الدكتور عماد البرغوثي بالتعزية نيابة عن أهل القدس، بوفاة فقيد الأمة وفلسطين الدكتور يوسف القرضاوي.

وقال البرغوثي إن القرضاوي أفنى حياته في سبيل الله، وترك تراثاً غنياً في الفقه والعقيدة والسنة، كما أنه حفظ القرآن بعمر 10 سنوات.

وأشار إلى أن للقرضاوي 200 مؤلف و18 رسالة ماجستير والعشرات من القصائد والدراسات.

وذكر بأن الشيخ القرضاوي زار غزة، ووقف مع المقاومة، وتمنى أن يستشهد في فلسطين.

المصدر / فلسطين أون لاين