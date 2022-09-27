إصابات في مواجهات عنيفة مع الاحتلال في بلدات القدس

أعلنت مصادر طبية، إصابة 15 شابًّا مقدسيًّا، مساء الثلاثاء، في مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدات صور باهر والطور وسلوان في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت حي بطن الهوى في بلدة سلوان، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، قبل أن تغلق الحي، دون أن يُبلّغ عن إصابات.

إطلاق مفرقعات نارية نحو البؤر الاستيطانية داخل حي بطن الهوى في سلوان جنوب المسجد الأقصى. pic.twitter.com/kYqUptz3b6 — فلسطين أون لاين (@pl24online) September 27, 2022

وأُصيب نحو 15 شخصًا بالاختناق من جراء استنشاق الغاز المدمع الذي أطلقته قوات الاحتلال، في حين أُصيب شابٌّ بالرصاص المعدني المُغلّف بالمطاط، في حي بطن الهوى، في سلوان.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال أنّ شبانًا مقدسيين ملثمين استهدفوا عناصر شرطة الاحتلال، بالزجاجات الحارقة والألعاب النارية والمفرقعات والحجارة في عدة نقاط للمواجهة اندلعت شرقي القدس المحتلة.

إطلاق مفرقعات نارية نحو البؤر الاستيطانية داخل حي بطن الهوى في سلوان جنوب المسجد الأقصى. pic.twitter.com/r5OzRywYSK — فلسطين أون لاين (@pl24online) September 27, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين