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بالفيديو إصابات في مواجهات عنيفة مع الاحتلال في بلدات القدس

27 سبتمبر 2022 . الساعة 22:10 بتوقيت القدس
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أعلنت مصادر طبية، إصابة 15 شابًّا مقدسيًّا، مساء الثلاثاء، في مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدات صور باهر والطور وسلوان في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت حي بطن الهوى في بلدة سلوان، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، قبل أن تغلق الحي، دون أن يُبلّغ عن إصابات.

 

وأُصيب نحو 15 شخصًا بالاختناق من جراء استنشاق الغاز المدمع الذي أطلقته قوات الاحتلال، في حين أُصيب شابٌّ بالرصاص المعدني المُغلّف بالمطاط، في حي بطن الهوى، في سلوان.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال أنّ شبانًا مقدسيين ملثمين استهدفوا عناصر شرطة الاحتلال، بالزجاجات الحارقة والألعاب النارية والمفرقعات والحجارة في عدة نقاط للمواجهة اندلعت شرقي القدس المحتلة.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس #الاحتلال #مواجهات

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