الدنمارك .. رصد تسريبين للغاز في خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1"

أعلنت السلطة البحرية الدانماركية تسجيل تسريبين للغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدانمارك، وذلك في خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" الذي يربط روسيا بألمانيا في بحر البلطيق.

وهرعت عدة دول أوروبية للتحقيق في احتمال حدوث عمل تخريبي أدى إلى تسريبات مفاجئة وغير مبررة للغاز في خطَّي أنابيب روسيين تحت بحر البلطيق، يُشكّلان جزءًا من شبكة للبنية التحتية باتت محور تركيز أزمة طاقة إقليمية منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي إنّ التسريبات نجمت عن عمل تخريبي، بينما قالت رئيسة وزراء الدانمارك إنه لا يمكن استبعاد ذلك، وهو ما أشارت إليه أيضا روسيا التي قلصت إمداداتها من الغاز إلى أوروبا ردًّا على العقوبات الغربية على عمليتها العسكرية في أوكرانيا، لكن لا يزال من غير الواضح إلى حد بعيد من قد يكون وراء مثل هذا العمل المتعمّد، إذا ثبت حدوث ذلك، وما دوافعه.

كما تشتبه ألمانيا في أنّ منظومة خط أنابيب نورد ستريم تضررت بسبب عمل تخريبي؛ حيث قال مسؤول أمني ألماني إنّ الأدلة تشير إلى حدوث اعتداء وليس مشكلة فنية.

وأصدرت الإدارة البحرية السويدية تنبيهًا من تسريبين في خط أنابيب "نورد ستريم 1" (1 Nord Stream) ، وذلك بعد يوم من اكتشاف تسرب آخر في خط أنابيب "نورد ستريم 2" القريب، مما دفع الدانمارك إلى تقييد حركة الشحن وفرض حظر ملاحة حول خط الأنابيب.

وقالت السلطات الدانماركية إنها اكتشفت 3 مواضع لتسرب الغاز في خطي نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2، في حين دُعيت فرق إدارة الأزمات في الدانمارك والسويد لمناقشة الوضع.

وأعلنت السلطات المعنية بشؤون الطاقة في الدانمارك، اليوم الثلاثاء، أنه تم اكتشاف موضعَي تسريب في نورد ستريم 1 شمالي شرقي جزيرة بورنهولم في بحر البلطيق، وثالث في نورد ستريم 2 جنوبي شرقي الجزيرة، مشيرة إلى أنّ تسرب الغاز يؤثر على هدوء مياه البحر، وإلى وجود خطر أمني بالغ في الاقتراب من المنطقة.

وأضافت السلطات أنّ موضعَي التسريب في نورد ستريم 1 يقعان في المياه الدانماركية والسويدية على الترتيب، في حين يقع الموضع الثالث في المياه الدانماركية.

وأشارت إلى أنّ حدوث تسريب في خطوط أنابيب نقل الغاز أمرٌ نادر، وهو ما استدعى رفع ما يعرف بمستوى الجاهزية في قطاع الغاز والكهرباء بالدانمارك إلى اللون "البرتقالي"، وهو ثاني أعلى مستوى.

والخطان متوقفان عن العمل، مما يعني أنّ الحادث لن يؤثر على إمدادات الغاز لأوروبا.