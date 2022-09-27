اعتقالات في الضفة والقدس واعتداءات للمستوطنين في نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين في القدس والخليل، وأبعدت آخرَ في محيط الأقصى، كما اعتدى مستوطنون على مركبات المواطنين في نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال المقدسي محمد غيث من بلدة الطور في القدس، فيما أبعدت آخر.

وأبعدت سلطات الاحتلال الشاب المقدسي علي جابر عن المسجد الأقصى المبارك، بعد استدعائه للتحقيق اليوم.

وفتشت فرق الخيالة التابعة لشرطة الاحتلال عددًا من الشبان في شارع نابلس بالقدس المحتلة.

وفي نابلس، تضرّرت عدة مركبات فلسطينية، جرّاء رشق مستوطنين لها بالحجارة.





وقالت مصادر محلية، إنّ المستوطنين هاجموا المركبات الفلسطينية بين بلدتي جالود وقصرة جنوب شرق نابلس، ما أحدث أضرارًا مادية، دون أن يُبلّغ عن إصابات في صفوف المواطنين.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنًا من بلدة السموع، بعد الاعتداء عليه بالضرب.

وأفادت مصادر محلية بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت المواطن رمضان أحمد أبو عواد، على حاجز "ميتار" جنوب الخليل، بعد أن اعتدت عليه بالضرب، واستولت على مركبته.

المصدر / فلسطين أون لاين