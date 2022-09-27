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الكشف عن موعد الكلاسيكو الإسباني

27 سبتمبر 2022 . الساعة 19:17 بتوقيت القدس
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أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" مساء الاثنين عن موعد إقامة مباراة "الكلاسيكو" بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقررت رابطة "الليغا الإسبانية، إقامة مباراة الـ"كلاسيكو" يوم 16 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، في الساعة (16:15) بالتوقيت المحلي، على ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل النادي الملكي.

ويتصدر ريال مدريد حامل اللقب، جدول ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، متقدما بفارق نقطتين على وصيفه برشلونة، ويليهما ريال بيتيس في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

وبحسب تقارير صحفية، فإنه من المرتقب أن يفتقد برشلونة لخدمات ثنائي الدفاع الأوروغوياني رونالد أراوخو والفرنسي جوليس كوندي في مباراة "الكلاسيكو" بينما ينتظر ريال مدريد عودة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما من الإصابة.
 

المصدر / وكالات
#برشلونة #ريال مدريد #الكلاسيكو

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