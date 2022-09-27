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الآلاف يشيّعون الشيخ يوسف القرضاوي في العاصمة الدوحة

27 سبتمبر 2022 . الساعة 19:10 بتوقيت القدس
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شهد أحد مساجد العاصمة القطرية الدوحة، عصر الثلاثاء، صلاة الجنازة على مؤسس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ يوسف القرضاوي.

وشارك في صلاة الجنازة على القرضاوي الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب أمير قطر، والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير.

كما شهدت مشاركة الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ علي القره داغي، إضافة إلى عدد من أبرز علماء المسلمين، وقادة بحركة "حماس".

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على القرضاوي في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بالعاصمة الدوحة.

وأمس الإثنين، أعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وفاة مؤسسه الشيخ القرضاوي عن عمر ناهز 96 عامًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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