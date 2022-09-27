الدلو يرجح الانتهاء من مشروع إعادة إعمار المنطقة الصناعية في نوفمبر

غزة/ رامي رمانة:

تتواصل في مدينة غزة الصناعية، أعمال إعادة إصلاح ما دُمر في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو 2021 وسط ترجيح الانتهاء من ذلك مطلع نوفمبر القادم.

وأوضح مدير دائرة الاستثمار في هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية، باجس الدلو، أن شركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو" المطورة لمدينة غزة الصناعية، تنفذ من حسابها الخاص مشروع إعادة بناء الهياكل الفولاذية التي دمرت في العدوان الإسرائيلي في مايو 2021، مشيراً إلى أن المساحة المستهدفة تقدر بــ 5 دونمات.

وأضاف الدلو لصحيفة "فلسطين" أمس، أن "باديكو" انتهت من الأعمال الإنشائية للهياكل وأنها بانتظار موافقة الاحتلال الإسرائيلي على إدخال الألواح والجسور الحديدية، مرجحاً إدخالها للمدينة الصناعية نهاية الشهر الجاري.

ونبه الدلو إلى أنه سيتم الانتهاء من أعمال الإصلاح كاملة مع مطلع نوفمبر القادم.

وذكر أن "باديكو" رصفت الطرق الفرعية المؤدية إلى هذه الهياكل وأصلحت البنية التحتية التي تضررت في العدوان الأخير من خطوط مياه وخطوط كهرباء.

وبين الدلو أن منطقة غزة الصناعية أنشئت في عام 1998 بتمويل من البنك الدولي، وتشرف عليها هيئة المدن الصناعية والاستثمار، وتقام على مساحة (500) دونم.

وأشار إلى أن المنطقة الصناعية تشغل ما يقارب من (1200) عامل بشكل مباشر و(3500) عامل بشكل غير مباشر، وأنها مزودة بكهرباء دائمة وخطوط مياه ومحطة تحلية.

يجدر الإشارة إلى أن "باديكو" وقعت مع شركة البيان للمقاولات، في 25 مايو المنصرم، اتفاقية إعادة الإعمار بتكلفة تزيد على مليون دولار.

وبحسب وزارة الاقتصاد الوطني بغزة فإن الاحتلال الإسرائيلي دمر خلال عدوانه على القطاع في مايو 8 مصانع بشكل كلي، و10 مصانع أخرى بشكل جزئي.

المصدر / فلسطين أون لاين