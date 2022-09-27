مشعل: القرضاوي عاش من أجل قضية فلسطين وقضايا الأمة

قال رئيس حركة "حماس" في الخارج خالد مشعل، إن الشيخ العلامة يوسف القرضاوي عاش من أجل قضية فلسطين وقضايا الأمة.

وقال في كلمته خلال تشييع جثمان القرضاوي في العاصمة القطرية: "الشيخ العلامة يوسف القرضاوي عرفته الأمة مميزا نجما لمع منذ البدايات".

وأضاف: "عاش الشيخ القرضاوي من أجل قضية فلسطين وقضايا الأمة، ونقول له القدس والأقصى تفتقدك، وأنت فقيدها وأنت شهيدها".

وتابع مشعل: "حينما أردنا أن نجمع الأمة نحو فلسطين، فلم نجد ألمع من الشيخ القرضاوي وظل يسعى معنا مجتهداً من أجل جمع الأمة نحو فلسطين حتى تحقق الرجاء والأمنية".

تأثر رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل أثناء تشييع الشيخ العلامة د. يوسف القرضاوي في الدوحة#القرضاوي_في_ذمة_الله pic.twitter.com/A6q0x57Zeu — فلسطين أون لاين (@pl24online) September 27, 2022

وأوضح رئيس حركة حماس بالخارج أنه حينما حصلت حرب غزة عام 2008 هبّ القرضاوي للعلماء ولزعماء المنطقة وقال لهم لا تخذلوا غزة ولا تخذلوا فلسطين.

وتوفي المؤسس والرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ العلامة يوسف القرضاوي، أمس في قطر.

ونشرت صفحة العلّامة القرضاوي الرسمية على تويتر: "انتقل إلى رحمة الله سماحة الإمام يوسف القرضاوي الذي وهب حياته مبيّنًا لأحكام الإسلام، ومدافعًا عن أمته".

وأضافت: "نسأل الله أن يرفع درجاته في عليّين، وأن يلحقه بالنبيّين والصديقين والشهداء والصالحين.. وحسن أولئك رفيقًا وأن يجعل ما أصابه من مرضٍ وأذًى رفعًا لدرجاته.. اللهم آمين".

والشيخ القرضاوي من مواليد قرية صفط تراب بمحافظة الغربية بمصر، وقد ولد في يوم 9 سبتمبر سنة 1926.

المصدر / فلسطين أون لاين