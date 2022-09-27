"هنية" خلال تشييع جثمان "القرضاوي": فلسطين والقدس تبكيك اليوم يا مجدد العصر

أشاد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بمسيرة العلامة الشيخ الراحل يوسف القرضاوي.

وقال في كلمته خلال تشييع جثمان القرضاوي في العاصمة القطرية: "فلسطين تبكيك كما كل الأمة، والقدس تبكيك اليوم يا مجدد العصر".

وأضاف: "إن شيخنا وقدوتنا الشيخ يوسف ركز على التمسك بفلسطين وعدم التنازل عن أي شبر منها، وأن الجهاد والمقاومة هي الطريق لتحريرها، وأن قضية فلسطين هي قضية الأمة".

وتابع هنية: "نجدد لك العهد أن نسير على هذا النهج ولا تفريط بأي شبر من فلسطين، وستبقى فلسطين قضية أمة بإذن الله تعالى".

وأوضح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن رحيل العلماء كما الأنبياء يكون مع إتمام النعمة، لافتا أن أولى القبلتين مسرى رسول الله المسجد الأقصى المبارك سيشهد إقامة صلاة الغائب على شيخنا القرضاوي.

وقال: "سنمضي على خطاك يا شيخنا، وسنصلي يوماً في القدس التي حلمت بالصلاة فيها".

وتوفي المؤسس والرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ العلامة يوسف القرضاوي، أمس في قطر.

ونشرت صفحة العلّامة القرضاوي الرسمية على تويتر: "انتقل إلى رحمة الله سماحة الإمام يوسف القرضاوي الذي وهب حياته مبيّنًا لأحكام الإسلام، ومدافعًا عن أمته".

وأضافت: "نسأل الله أن يرفع درجاته في عليّين، وأن يلحقه بالنبيّين والصديقين والشهداء والصالحين.. وحسن أولئك رفيقًا وأن يجعل ما أصابه من مرضٍ وأذًى رفعًا لدرجاته.. اللهم آمين".

والشيخ القرضاوي من مواليد قرية صفط تراب بمحافظة الغربية بمصر، وقد ولد في يوم 9 سبتمبر سنة 1926.

المصدر / فلسطين أون لاين