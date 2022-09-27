اختتام دورات تدريبية للتايكوندو في محافظات غزة

اختتم اتحاد التايكوندو دورة حكام (مستجدين – صقل) في محافظات غزة، بإشراف الحكم الدولي ورئيس اللجنة الفنية في الاتحاد أحمد ابو حطب، وذلك ضمن فعاليات الزيارة التي قام بها وفد من المحافظات الشمالية.

واستفاد من الدورة 33 كادراً تحكيمياً وتدريبياً في غزة، على مدى ثلاثة أيام في نادي الأقصى الرياضي، حيث تطرق ابو حطب الى التعديلات على القانون التي أقرها الاتحاد الدولي للتايكوندو مؤخراً والتدريب حول قانون المنافسات.

كما أشرف تحسين أبو زايدة الأمين العام للاتحاد على دورة التسجيل المباشر على النظام الدولي gms.

وكان في استقبال الوفد حتى المغادرة أعضاء مجلس ادارة الإتحاد في المحافظات الجنوبية، أشرف السقا نائب رئيس اتحاد التايكوندو، وأعضاء مجلس الادارة أحمد مبروك، ومحمد الكرنز ونوال الفتياني، إضافة لكوادر اللعبة في المحافظات الجنوبية.

والتقى الأمين العام للاتحاد في المحافظات الشمالية تحسين أبو زايدة مع الامين العام المساعد للمحافظات الجنوبية غسان الحسنات، حيث جرى بحث آخر المستجدات والرؤى المستقبلية.

كما التقى رئيس اللجنة الفنية بالمحافظات الشمالية أحمد أبو حطب مع نائب رئيس اللجنة الفنية بالمحافظات الجنوبية محمد اسليم، كذلك التقى الوفد مع الأمين العام المساعد للجنة الاولمبية محمد العمصي وكوادر اللجنة في المحافظات الجنوبية.

وبارك الانجازات الأخيرة التي حققها أبطال اللعبة في لبطولات الخارجية ورفع العلم الفلسطيني على منصات التتويج، وحيا روح الاصرار والتحدي التي يتحلى بها ابطال اللعبة وحالة التواصل بين مكونات الاتحاد في شطري الوطن والتزام مجلس الادارة بتنفيذ خططه السنوية للاتحاد.

كما التقى بعبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الاعلى للشباب والرياضة، وجرى بحث تطوير اللعبة، كما بحثوا التنسيق المشترك مع رؤساء اندية التايكوندو في المحافظات الجنوبية.

بدوره، رحب أشرف السقا بوصول الوفد الى غزة وأثنى على جهودهم في نقل الخبرات الى أبناء اللعبة في القطاع والعمل على ترسيخ أواصر الوحدة في القطاع الرياضي، مشيراً إلى أن الاتحاد يعمل عبر استقدام الخبراء الفلسطينيين الى غزة لصقل خبرات ومهارات كوادر اللعبة، واعداً بعمل معسكرات تدريب خارج الوطن لتطوير خبرات اللاعبين والمدربين والحكام.

من جهة ثانية أشار إلى مشاركة منتخب المحافظات الجنوبية خلال الشهر القادم في معسكر مغلق في المحافظات الشمالية في مدينة نابلس تحضيرا لبطولة فلسطين الدولية الخامسة المقرر تنظيمها في 27 أكتوبر.

وعبر السقا عن شكره لرئيس الاتحاد الدكتور بشار عبد الجواد ونائب رئيس الاتحاد في الشتات فادي جاسر على دعمهم للاعبي غزة للمشاركة في المنافسات بالمحافل الوطنية والدولية.

وشكر للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ممثلا بالأمين العام المساعد عبد السلام هنية على حسن الاستقبال والضيافة.

المصدر / فلسطين أونلاين