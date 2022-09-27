محكمة السلطة بأريحا تمدّد اعتقال المطارد اشتية

قررت محكمة الصلح، التابعة للسلطة بمدينة أريحا، اليوم الثلاثاء، تمديد توقيف المطارد مصعب اشتية، لمدة 7 أيام جديدة، "لاستكمال التحقيق معه".

ووفق مجموعة "محامون من أجل العدالة"، فإن المحكمة اتخذت القرار لتمكين النيابة العامة من استكمال التحقيق معه "بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص".

وذكرت المجموعة أن المحكمة رفضت البت في الطعن المقدم من الدفاع بعدم الاختصاص المكاني.

وتعقيبا على ذلك، أكد والد المطارد للاحتلال اشتية، إن السلطة ما زالت تبحث عن تهمة تدين ابنه لتبرير اعتقاله، في وقت لم تُنفذ الاتفاق الذي جرى بين أجهزتها الأمنية ولجنة التنسيق الفصائلي كشرط لإنهاء أحداث نابلس الأخيرة.

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وأكد والد المطارد مصعب، أن ابنه يقبع فيما يعرف في سجن أريحا سيئ السمعة في ظروف صحية صعبة وغير مستقرة.

واختطف اشتية وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، بعد طلب إسرائيلي.

وأوضحت الصحيفة أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية طلب من السلطة زيادة ملاحقتها للمقاومين في نابلس وجنين، من جرّاء تصاعد المقاومة في المدينتين.

المصدر / فلسطين أون لاين