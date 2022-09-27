" الريسوني" يعزي "هنية" بوفاة "القرضاوي"

تلقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، رسالة تعزية من الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور أحمد الريسوني، بوفاة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي أمس الإثنين.

وقال الريسوني في رسالته التي نشرها موقع "حماس" الإلكتروني، اليوم الثلاثاء: "أتقدم إليكم وإلى حركتكم المجاهدة المباركة بهذه التعزية الخاصة في وفاة العلامة الإمام الشيخ يوسف القرضاوي رحمه الله وتقبله بقبول حسن وأنزله منازل الصديقين"، مضيفًا: "وإني إذ أخصكم بهذه التعزية، فلكون فقيدنا الجليل هو أحد أعمدة الجهاد لمناصرة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وقضية القدس والأقصى".

وأشار الريسوني إلى أنه "منذ اغتصاب فلسطين والشيخ الفقيد في جهاد لا ينقطع ولا يفتر، لمقارعة الأعداء ومخططاتهم، ودعم الأشقاء الفلسطينيين في معاناتهم واحتياجاتهم، وفضح المتخاذلين والمنافقين في مؤامراتهم"، قائلًا: "لأجل ذلك يُعتبر فقيدنا – وبصفة خاصة – فقيدًا للقضية الفلسطينية وللمقاومة الفلسطينية".

وتابع: "لأجل ذلك وجب توجيه تعزية ومواساة خاصة بكم، لما تجسدونه وما تضطلعون به في صدارة هذه القضية المقدسة لدى الإسلام والمسلمين"، سائلًا المولى عز وجل أن يرحمه رحمةً واسعة.

المصدر / فلسطين أون لاين