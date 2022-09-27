التشريعي يبحث الحالة الأمنية بالقطاع ويشيد بالعقيدة الأمنية

عقدت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي جلسة استماع لوكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح.

وحضر الجلسة رئيس اللجنة النائب د. مروان أبو راس، ومقرر اللجنة النائب محمد فرج الغول، وأعضاء اللجنة النائب د. سالم سلامة، والنائب يونس أبو دقة، والنائب جميلة الشنطي، بالإضافة إلى النائبين د. عبد الرحمن الجمل، ويونس الأسطل، فيما رافق وكيل وزارة الداخلية لفيف من أركان الوزارة.

وناقشت اللجنة بعض القضايا التي تهم المواطنين، والوضع الأمني في قطاع غزة، والجهود المبذولة للحفاظ على حالة الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي.

وناقشت اللجنة مع وكيل وزارة الداخلية والوفد المرافق له تقارير احتياجات الوزارة خاصة في ملف الاحتياجات البشرية والكوادر في الأجهزة المختلفة والاحتياجات اللوجستية، وأهمية ذلك لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمجتمع.

كما وبحثت لجنة الداخلية والأمن بالتشريعي عددًا من شكاوى المواطنين حول عمل الوزارة وبعض أجهزتها والعمل من أجل انهاء أي إشكالات.

هذا وأشادت اللجنة بالعقيدة الأمنية الوطنية التي تنتهجها وزارة الداخلية وجميع أجهزتها الأمنية التي تقوم على حفظ السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي، وحماية ظهر المقاومة الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين