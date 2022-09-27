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هل تصدق؟ هندي رفع ذراعه منذ 10 سنوات ولم ينزلها

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هل تصدق؟ هندي رفع ذراعه منذ 10 سنوات ولم ينزلها

27 سبتمبر 2022 . الساعة 14:14 بتوقيت القدس
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الهندي الذي رفع ذراعه منذ 10 سنوات

تداولت وسائل إعلام هندية مقطع فيديو لراهب يرفع ذراعه اليمنى منذ 10 سنوات ولم يخفضها أبداً ظنا منه أنه تكريم لما يدعيه أنها الآلهة.

وظهر الراهب الهندي المجهول في مقطع فيديو يتحدث إلى أحد الصحفيين قائلاً إنه لم ينزل يده اليمنى منذ ما يقرب من عشر سنوات.

وتعليقاً على الأمر قال بعض الأطباء إن الدورة الدموية قد انقطعت عن يده اليمنى بسبب هذه الوضعية، وعلى الأرجح فإنه لا يشعر بأي ألم الآن، ومن غير المتوقع أن يكون قادراً على إنزالها مرة أخرى.

ولدى سؤاله فيما إذا كان ينوي إنزال يده أجاب الراهب بأنه لا يفكر فيما سيفعله في المستقبل. مشيراً إلى أنه ينام أيضاً بنفس الوضعية.

ولاقى الفيديو الذي نشر مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي رواجاً كبيراً، فيما شكك البعض بصحته قال آخرون إنهم لا يستطيعون رفع أيديهم لدقائق معدودة، فكيف استطاع فعل ذلك. 

المصدر / وكالات
#هندي رفع ذراعه منذ 10 سنوات #هندي يرفع ذراعه

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