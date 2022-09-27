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"الهيئة الوطنية" تدعو لاستمرار الزحف والاحتشاد بالأقصى

27 سبتمبر 2022 . الساعة 13:42 بتوقيت القدس
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الهيئة الوطنية دعت لاستمرار الزحف والاحتشاد والرباط بالمسجد الأقصى

دعت الهيئة الوطنية لإسناد الداخل المحتل إلى استمرار الزّحف والاحتشاد والرّباط في الأقصى المبارك، وذلك في ظل الاقتحامات المتتالية لقطعان المستوطنين بمناسبة الأعياد اليهودية.

وحيّت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أهلنا في الداخل المحتل المرابطين المدافعين عن الأقصى مشدة على أياديهم الطاهرة في مواجهة اقتحامات المستوطنين واعتداءات جنود الاحتلال.

وتمنت الهيئة الشفاء العاجل للجرحى من أهلنا في الداخل وعلى رأسهم الحاج الجريح أبوبكر الشيمي الذي اعتدت عليه شرطة الاحتلال وهو يرابط على بوابات المسجد الأقصى.

وقالت إن شعبنا الفلسطيني في ذكرى "هبة القدس والأقصى" يتوحد حول قضيته المركزية في الداخل وفي كافة أماكن تواجده.

وبدأت "جماعات الهيكل" أمس، تنفيذ سلسلة من البرامج التهويدية واقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة موسم الأعياد اليهودية، الذي يستمر حتى تشرين الأول/أكتوبر القادم، فيما وُضعت أجهزة الأمن والشرطة الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى، خاصة في مدينة القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الرباط في الأقصى #الهيئة الوطنية #الاحتشاد في المسجد الأقصى

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