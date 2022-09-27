"خريشة": القدس هي جوهر الصراع الذي يحدد مصير المنطقة

قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، اليوم الثلاثاء: إن "القدس هي قلب الصرع وجوهره وتحدد مصير المنطقة"، مشدداً على أن "القدس ستبقى عربية إسلامية ولن تكون لغير الفلسطينيين".

وأشاد في بيان صحفي، بالمرابطين الذين يتصدون لجرائم الاحتلال ومستوطنيه في باحات المسجد الأقصى.

واقتحمت مجموعات من المستوطنين، صباحاً، باحات المسجد الأقصى المبارك، في اليوم الثاني لما يسمى "رأس السنة العبرية"، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وفي السياق، احتشد العشرات من المرابطين والمرابطات داخل الأقصى، وصدحوا بالتكبيرات، وأدوا صلاة الضحى، فيما تحصن بعض الشبان داخل المصلى القبلي وألقوا "المفرقعات" وأصدروا أصواتًا مختلفة لإرباك المستوطنين وقوات الاحتلال.

واعتدت قوات الاحتلال على المرابطات والنساء في المسجد الأقصى، ومنعتهن من الجلوس على إحدى مصاطبه، واعتقلت عددًا من الشبان.

وشهد المسجد الأقصى، أمس، اقتحام مئات المستوطنين تزامنا مع ما يسمى "رأس السنة العبرية"، وسط تصدي المرابطين والمرابطات داخل المسجد وعلى أبوابه وفي محيطه لاقتحامات المستوطنين، أصيب خلالها عدد منهم واعتقل آخرون.

وتتواصل الدعوات لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك، للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومواجهة مخططات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين