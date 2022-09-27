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شرق بيت لحم

مستوطنون ينصبون خياماً بالضفة الغربية

27 سبتمبر 2022 . الساعة 10:21 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

نصب مستوطنون، اليوم الثلاثاء، خياما، في قرية كيسان شرق بيت لحم بالضفة الغربية .

وأفاد الناشط الشبابي أحمد غزال، بأن مجموعة من المستوطنين نصبوا ثلاث خيام في خلة الحمرا في منطقة "واد عبيان" شرق القرية، بمحاذاة مستوطنة "معالي عاموس"، المقامة على أراضي المواطنين.

وقال خلال تصريحات صحفية، الثلاثاء: أنه "قبل أسبوع تم نصب أربع خيم في منطقة واد حصاصة بالقرب من عرب الرشايدة شرق بيت لحم، بهدف الاستيلاء على الأراضي لاحقا".

وبين أن اعتداءات المستوطنين تصاعدت في الفترة الأخيرة بحق أراضي المواطنين في كيسان، تمثّلت بالاعتداء على رعاة الأغنام، ومنعهم من الوصول إلى المراعي، إضافة إلى تقطيع أنابيب المياه، التي تصل لتجمع واد عبيان.

وأوضح أن كل تلك الإجراء تهدف للتضييق على المواطنين، والاستيلاء على أراضيهم.

ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.​

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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