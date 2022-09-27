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وظائف شاغرة في شركة هندسية بمدينة غزة

27 سبتمبر 2022 . الساعة 10:23 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة فورس الهندسية بمدينة غزة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة .

الوظائف المطلوبة

أولاً :  وظيفة مهندس كهرباء/ ميكاترونكس 

تعلن شركة فورس الهندسية بغزة عن حاجتها لمهندس كهرباء/ ميكاترونكس  للعمل ضمن طاقم الشركة ، مع خبرة في مجال الطاقة حد أدنى 5 سنوات.

ثانياً : وظيفة محاسب

تعلن شركة فورس الهندسية بغزة عن حاجتها لمحاسب للعمل ضمن طاقم الشركة  ، مع خبرة في مجال المحاسبة  حد أدنى 5 سنوات.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال ارسال السيرة الذاتية للبريد الالكتروني التالي:

[email protected]

- العنوان : مدينة غزة - الزيتون شارع صلاح الدين - بجوار مصنع ستار

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