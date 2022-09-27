وظائف شاغرة في شركة هندسية بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة فورس الهندسية بمدينة غزة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة .
الوظائف المطلوبة
أولاً : وظيفة مهندس كهرباء/ ميكاترونكس
تعلن شركة فورس الهندسية بغزة عن حاجتها لمهندس كهرباء/ ميكاترونكس للعمل ضمن طاقم الشركة ، مع خبرة في مجال الطاقة حد أدنى 5 سنوات.
ثانياً : وظيفة محاسب
تعلن شركة فورس الهندسية بغزة عن حاجتها لمحاسب للعمل ضمن طاقم الشركة ، مع خبرة في مجال المحاسبة حد أدنى 5 سنوات.
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة من خلال ارسال السيرة الذاتية للبريد الالكتروني التالي:
- العنوان : مدينة غزة - الزيتون شارع صلاح الدين - بجوار مصنع ستار