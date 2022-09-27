"بيتكوين" ترتفع 7%.. وتتجاوز 20 ألف دولار لأول مرة في أسبوع

تجاوزت عملة بيتكوين، اليوم الثلاثاء، مستوى 20 ألف دولار، وذلك للمرة الأولى منذ نحو أسبوع، إذ انتعشت العملات المشفرة إلى جانب الأصول الأخرى شديدة التأثر بالمخاطر، في التعاملات الآسيوية.

وارتفعت "بيتكوين"، أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، أكثر من 5% لتصل إلى 20286 دولارا.

وصعدت "إيثر"، ثاني أكبر عملة مشفرة، 4% إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 1389 دولارا.

وتراجع الدولار قليلا بعد أن سجل مستويات مرتفعة جديدة أمس الإثنين، حيث صعد 0.29% إلى 143.78 ين، مواصلا صعوده نحو أعلى مستوى وصل إليه منذ 24 عاما عندما سجل 145.90 يوم الخميس.

لكن الدولار انخفض إلى 140.31 في نفس اليوم بعد تدخل السلطات اليابانية وقيامها بشراء الين لأول مرة منذ عام 1998.

وارتفع مؤشر الدولار 0.76% إلى 114، وقد وصل في وقت سابق إلى 114.58 لأول مرة منذ مايو 2002.

المصدر / فلسطين أون لاين