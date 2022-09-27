من هو خالد مشعل

شخصية سياسية فلسطينية وأحد المؤسسين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، شغل منصب رئيس المكتب السياسي للحركة في عام 1996 وحتى 2017، يتبنى موقف الحركة ومبدأ الجهاد والمقاومة لتحرير فلسطين.

ولد في مايو 1956 في قرية سلود قضاء رام الله، ودرس فيها المرحلة الابتدائية ثم هاجر مع أسرته إلى دولة الكويت وأكمل دراسته الإعدادية والثانوية وحصل على البكالوريوس في تخصص الفيزياء من جامعة الكويت وتخرج منها عام 1978 ثم تزوج وله سبع أبناء ثلاث فتيات وأربعة ذكور.

انضم مشعل لتنظيم الإخوان المسلمين في عام1971 وشارك في تأسيس حركة المقاومة الإسلامية في 1987 ظل في المكتب السياسي للحركة حتى عودته إلى الأردن وانتخابه رئيساً لمكتبها السياسي في 1996.

اقرأ أيضا: مشعل: لن أتخلى عن الدفاع عن حقي خوفا من وصفي بالإرهابي وأمنيتي أن ألقى الله شهيدا

بعد عامين على انتخابه استهدف الموساد الإسرائيلي مشعل وحاول اغتياله عبر حقنه بمادة سامة أثناء سيره في شوارع عمان، لكن مرافقوه تمكنوا من ملاحقة عناصر الموساد وإلقاء القبض عليهم.

اكتشفت السلطات الأردنية محاولة الاغتيال واحتجزت 2 من عناصر الموساد وطلبت المصل المضاد للسم وهو ما رفضت قوات الاحتلال تقديمه، إلا أنه بعد ممارسة ضغوط أمريكية عليهم تم تسليم المصل مقابل الإفراج عن عملاء الموساد واطلاق سراح الشيخ احمد ياسين من سجون الاحتلال.

في 23 مارس 2004 أعلنت حركة حماس تنصيب خالد مشغل رئيساً للحركة خلفاً لمؤسسها الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي والذين اغتالتهما قوات الاحتلال عبر استهدافهم بصواريخ حربية.

زار مشعل قطاع غزة في ديسمبر 2012 وهي الزيارة الأولى للأراضي الفلسطينية بعد سفره هو عائلته من الضفة الغربية عندما كان عمره 11 عاماً وكان في استقباله العديد من القيادات والفصائل الوطنية والألاف من الجماهير الفلسطينية التي اصطفت على طول الطري لاستقباله من مدينة رفح وصولاً على مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين