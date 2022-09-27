مؤازرة واسعة لدعوات ارتداء شارة علم فلسطين بمونديال قطر

لاقت دعوة المعلق بقنوات "بي إن سبورت" أيمن جادة، وعددا من الرياضين لارتداء المنتخبات العربية المشاركة في مونديال قطر 2022، شارة تحمل علم فلسطين، مؤازرة واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وجاءت دعوة المعلق "جادة" لارتداء المنتخبات العربية شارة علم فلسطين، على غرار ما سيفعله المنتخب البولندي مع أوكرانيا في مونديال قطر، حيث سيرتدي شارة العلم الأوكراني تضامنا معه، بسبب الحرب الدائرة منذ فبراير/شباط الماضي.

ولم يقتصر الأمر على المنتخب البولندي، إذ أعلن المنتخب الإنجليزي، انضمامه لحملة مناهضة للتمييز، ضمت حتى الآن 9 منتخبات أوروبية سيتشاركون فيها بارتداء شارة ذات دلالات معينة في مونديال قطر.

وتفاعل المغردون على وسم "#شارة_قيادة _فلسطين"، إذ طالبوا من خلاله قادة المنتخبات العربية بارتداء شارة قيادة تحمل العلم الفلسطيني، للتعبير عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية وإيصالها إلى كل العالم في مثل هذا المحفل الدولي، مستنكرين ازدواجية الغرب في معاييرهم بالرياضة.

وكتب أحد المغردين "نريد أن يصل مطلبنا لكل المنتخبات العربية، قطر والسعودية والمغرب وتونس، نتمنى منكم وضع علم فلسطين على شارة القيادة. هم أرادوا أن يكون المونديال لتوصيل رسائلهم المسمومة، ونحن سنذكرهم بجرائمهم في فلسطين".

وقال مغرد كويتي "أتمنى من منتخباتنا العربية ارتداء شارة دعم فلسطين، سبحان الله، هنا يكمن التناقض، هم نفسهم يطالبون بعدم إقحام السياسة في الرياضة، وهم أول من يقحمونها".

وكتب الفلسطيني مالك جمعة، فقال "نحن بدورنا، يجب أن يصل طلبنا لكل منتخباتنا العربية في المونديال بوضع علم فلسطين على شارة القيادة".

وعلق مغرد من الأردن "كما يدعم الأوروبيون أوكرانيا -التي لم تصل لنقطة من الذي تعيشه فلسطين والدمار- بأشكال الدعم كافة، يجب أن نوصل هذه الرسالة لجميع المنتخبات العربية واللاعبين العرب، بأنه يجب أن يتم ارتداء شارة قيادة تدعم فلسطين".

أما المصري مصطفى شوقي، فغرد قائلا "بما أن ليفاندوفسكي سيرتدي شارة قيادة بعلم أوكرانيا، لماذا لا نقوم بعمل حملة إعلامية لترتدي الدول العربية شارة قيادة (بعلم) فلسطين"، مضيفا "ابدأ أنت بمشاركة هذا الوسم وإن شاء الله صوتنا يصل، لأن الموضوع أصبح مستفزا جدا بازدواجية معايير الغرب".

المصدر / فلسطين أون لاين