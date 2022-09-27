المستوطنون يقتحمون "الأقصى" والمرابطون يصدحون بالتكبيرات

في أوسع عمليات اقتحام لليوم الثاني على التوالي بمناسبة ما يسمى "رأس السنة العبرية"، اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى.

وقبل عملية الاقتحام وفق ما وثقته مصادر مقدسية، اقتحمت قوات من شرطة الاحتلال، باحات المسجد الأقصى، لتأمين دخول واقتحام المستوطنين.

اقتحام متواصل للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/MAl3b9IDeM — فلسطين أون لاين (@pl24online) September 27, 2022

ووفق المصادر ذاتها، ارتدى المستوطنون المقتحمون للمسجد الأقصى، لباس الكهنة، فيما أدى عدد منهم طقوسا تلمودية.

وشوهد إلى جانب المقتحمين للأقصى المفوض العام لشرطة الاحتلال كوبي شبتاي.

المفوض العام لشرطة الاحتلال "كوبي شبتاي" برفقة عدد كبير من الضباط يقتحمون المسجد الأقصى pic.twitter.com/uJiKthEboX — فلسطين أون لاين (@pl24online) September 27, 2022

وفي المقابل، احتشد العشرات من المرابطين والمرابطات داخل الأقصى، حيث صدحوا بالتكبيرات، فيما تحصن بعض الشبان داخل المصلى القبلي وألقوا "المفرقعات" وأصدروا أصواتًا مختلفة لإرباك المستوطنين وشرطة الاحتلال.

واعتلت قوات الاحتلال منهم قناصة أسطح بعض المصليات خاصة المطلة على المصلى القبلي الذي يتواجد بداخله مجموعة كبيرة من الشبان، فيما اعتقلت أعدادا من الشبان.

فيديو | قوات الاحتلال تعتقل شاباً من داخل المسجد الأقصى pic.twitter.com/UWaYt1S6LS — فلسطين أون لاين (@pl24online) September 27, 2022

وفي الإطار حلقت طائرات بدون طيار في سماء المسجد، وقد سبق عملية الاقتحام منع قوات الاحتلال من هم دون 40 عاما لأداء صلاة الفجر، بينما قمعت بعض التجمعات التي حاولت الدخول للصلاة.

ولتسهيل عملية عدوان المستوطنين على المسجد الأقصى، تعمّدت قوات الاحتلال التضييق على المرابطات وإزعاجهن.

هذا وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة داخل البلدة القديمة منذ ساعات الفجر الأولى تمهيدًا لتأمين اقتحامات المستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين