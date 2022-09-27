فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الملاحقة والإغلاق وسيلتا الاحتلال لمنع أهالي الضفة من الوصول للأقصى

مستوطنون ينصبون خياماً بالضفة الغربية

وظائف شاغرة في شركة هندسية بمدينة غزة

المسن "الشيمي" عن شج الاحتلال رأسه: "مستعدٌ لتضحية أكبر" فداء للأقصى

الاحتلال يستهدف المزارعين شرق خان يونس

"بيتكوين" ترتفع 7%.. وتتجاوز 20 ألف دولار لأول مرة في أسبوع

المستوطنون يقتحمون "الأقصى" والمرابطون يصدحون بالتكبيرات

مؤازرة واسعة لدعوات ارتداء شارة علم فلسطين بمونديال قطر

قرعاوي يدعو لإسناد المرابطين وإيقاف التغول على "الأقصى"

المرور بغزة: 9 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

بالفيديو المستوطنون يقتحمون "الأقصى" والمرابطون يصدحون بالتكبيرات

27 سبتمبر 2022 . الساعة 08:34 بتوقيت القدس
...
مشهد من اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى

في أوسع عمليات اقتحام لليوم الثاني على التوالي بمناسبة ما يسمى "رأس السنة العبرية"، اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى.

وقبل عملية الاقتحام وفق ما وثقته مصادر مقدسية، اقتحمت قوات من شرطة الاحتلال، باحات المسجد الأقصى، لتأمين دخول واقتحام المستوطنين.

ووفق المصادر ذاتها، ارتدى المستوطنون المقتحمون للمسجد الأقصى، لباس الكهنة، فيما أدى عدد منهم طقوسا تلمودية.

وشوهد إلى جانب المقتحمين للأقصى المفوض العام لشرطة الاحتلال كوبي شبتاي.

وفي المقابل، احتشد العشرات من المرابطين والمرابطات داخل الأقصى، حيث صدحوا بالتكبيرات، فيما تحصن بعض الشبان داخل المصلى القبلي وألقوا "المفرقعات" وأصدروا أصواتًا مختلفة لإرباك المستوطنين وشرطة الاحتلال.

واعتلت قوات الاحتلال منهم قناصة أسطح بعض المصليات خاصة المطلة على المصلى القبلي الذي يتواجد بداخله مجموعة كبيرة من الشبان، فيما اعتقلت أعدادا من الشبان.

وفي الإطار حلقت طائرات بدون طيار في سماء المسجد، وقد سبق عملية الاقتحام منع قوات الاحتلال من هم دون 40 عاما لأداء صلاة الفجر، بينما قمعت بعض التجمعات التي حاولت الدخول للصلاة.

ولتسهيل عملية عدوان المستوطنين على المسجد الأقصى، تعمّدت قوات الاحتلال التضييق على المرابطات وإزعاجهن.

هذا وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة داخل البلدة القديمة منذ ساعات الفجر الأولى تمهيدًا لتأمين اقتحامات المستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#اقتحام الأقصى #اقتحام الأقصى في الأعياد اليهودية #المستوطنون يقتحمون الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة