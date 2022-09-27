فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ناسا تعلن نجاح اصطدام المركبة الفضائية بكويكب بقصد تحويل مساره

الكويت تدين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

تعرف على فوائد وأضرار السمك للأطفال

الأسهم الإيطالية تصعد بعد الانتخابات وتراجع المؤشر الأوروبي الأوسع

قرار حاسم لإدارة نادي خدمات الشاطئ

"أوباما" يثير غضب الأمريكيين بسبب عشاء عائلي

لهذا السبب.. الصين تُهدي قطر دُبّي باندا

تعرف على مرض "مينيير" الخطير الذي يصيب المدخنين

المدرب الجديد لفريق نادي الزيتون

28 عملًا مقاومًا بينها عمليتا إطلاق نار في الضفة والقدس خلال 24 ساعة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

بالفيديو ناسا تعلن نجاح اصطدام المركبة الفضائية بكويكب بقصد تحويل مساره

27 سبتمبر 2022 . الساعة 02:59 بتوقيت القدس
...

أعلنت وكالة ناسا نجاح اصطدام المركبة الفضائية بكويكب بقصد تحويل مساره في اختبار غير مسبوق.

واصطدمت مركبة فضائية تابعة لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) عمداً بكويكب في محاولة لتحويل مساره، في اختبار غير مسبوق يهدف لتعليم البشرية كيفية منع الأجسام الكونية من تدمير الحياة على الأرض.

والمركبة الفضائية التي يقلّ حجمها قليلاً عن حجم سيارة اصطدمت، كما كان متوقّعاً، في الساعة 23:14 ت غ بالكويكب بسرعة تزيد عن 20 ألف كلم/ ساعة في الساعة.

ونقلت وكالة الفضاء الأمريكية وقائع هذا الاصطدام مباشرة على الهواء. وما أن ارتطمت المركبة بالكويكب حتى انفجر فرحاً أفراد طاقم ناسا الذين تجمّعوا في مركز الإشراف على المهمّة في ماريلاند بالولايات المتحدة.

 

المصدر / وكالات
#وكالة ناسا #كوكب بقصد تحويله #المركبة الفضائية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة