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قرار حاسم لإدارة نادي خدمات الشاطئ

27 سبتمبر 2022 . الساعة 02:04 بتوقيت القدس
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ادارة نادي الشاطئ
غزة/ فلسطين أون لاين :

قرر مجلس إدارة نادي خدمات الشاطئ، العمل على إيجاز المهمة التي كلف بها من قبل المجلس الأعلى للشباب والرياضة بإجراء العملية الانتخابية بعد تسديد اشتراكات الجمعية العمومية للرسوم.

وأكد المجلس أن مهمته ستنتهي، عقب إجراء الانتخابات التي سيُعلن عن موعدها في وقت لاحق، مُشيراً إلى أن تسديد العضوية سيكون عن عامي 2021 و2022، على أن يكون يوم 20 من أكتوبر القادم، أخر موعد للتسديد.

وكان النادي قد أعلن عن تشكيل جهاز فني جديد بقيادة المدرب جهاد السدودي، وحسن حنيدق مساعداً له، وأحمد أبو سليمان مدرباً لحراس المرمى.

#قرار مجلس ادارة نادي الشاطئ

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