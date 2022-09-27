المدرب الجديد لفريق نادي الزيتون

غزة / مؤمن الكحلوت:

أعلن مجلس إدارة نادي الزيتون تعيين الكابتن محي الدين الغزاوي مدربا لفريق كرة القدم، خلفاً للكابتن أدهم عبد العال الذي استقال من منصبه أول من أمس.

وعقدت إدارة الزيتون اجتماعاً مع المدرب الغزاوي أمس، وتم الاتفاق عل تولى المهمة، حيث من من المقرر أن يقود تدريبات الفريق اليوم، حيث سيستغل فترة توقف الأسبوع القادم وراحة الفريق في جدول الدوري، للاستعداد بشكل جيد وإعادة الثقة للاعبين، على أمل العودة لسكة الانتصارات.

وسيتكون الجهاز الفني الجديد للزيتون، إلى جانب الغزاوي الكابتن يحي عزام مدرباً مساعداً، ومحمود عفانة مدرباً لحراس المرمى، وعبد الكريم حجي إدارياً، وبسام دلول معالجاً، وعماد طوطح أميناً للعهدة.

ويمتلك فريق الزيتون 3 نقاط، من فوز على المغراقة، وتعرض للهزيمة أمام الرضوان والوفاق في دوري الدرجة الأولى.

وسبق للمدرب الغزاوي أن عمل مدرباً مساعداً مع عدد من المدربين السابقين لفريق الزيتون، علماً أنه أحد أبرز لاعبي النادي في العقدين الماضيين.