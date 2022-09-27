تعرف على فوائد وأضرار السمك للأطفال

للسمك قيمة غذائية كبيرة، ولهذا يعتبر من الأطعمة الأساسيّة في العديد من الحضارات، ويعد استهلاك الأطفال للأسماك ضروري للصحة بشكلٍ عام، ونموّ الجهاز العصبي.

ومن أجل هذا يسمح أطباء الأطفال بإطعام الطفل بعض أنواع الأسماك المطبوخة جيداً في عمر أربعة إلى ستة أشهر.

محتوى السمك من العناصر الغذائية كبير

الأسماك قليلةً بالدهون المشبعة وغنيّةً بالبروتين، كما يحتوي لحمها على العديد من فيتامينات "ب "، وأسماكُ كالسلمون، والماكريل غنيّةً بالحمض الدهنيّ الأساسيّ الأوميغا-3؛ الذي يعزز من مستويات الطاقة في الدماغ.

واستهلاك الأطفال في عمر المدرسة للأسماك يحسن النوم والقدرة المعرفية لديهم، كما أن تناول السمك قد يقلل خطر الإصابة بالربو لدى الأطفال.

والاستهلاك المنتظم للأسماك بواقع مرتين شهرياً في مرحلة الطفولة من سنة إلى 12سنة، يقلل من خطر الإصابة بالحساسية، وكذلك الأمراض المرتبطة بها كالتهاب الأنف والتهاب الجلد.

الكميات الموصى بها

يجب أن يتناول الأطفال حصصاً صغيرةً من مختلف الأسماك والمأكولات البحرية، بواقع مرة إلى مرتيّن في الأسبوع، ويختلف حجم هذه الحصص تِبعاً لعمر الطفل.

حجم الحصة الواحدة من السمك:

الأطفال من 2 إلى 3 سنوات 28 غراماً.

الأطفال من 4 إلى 7 سنوات 57 غراماً.

الأطفال من 8 إلى 10 سنوات 85 غراماً.

الأطفال بعمر 11 سنة أو أكثر 113 غراماً.

الأسماك التي يجب تجنب تناولها:

سمك التلفيش، الهلبوت، الماكريل الملكي، السلمون التونا، الأسماك المرلينية، السردين، الأنشوف، السمك الخشن البرتقالي، الهامور، الشبوط، القرش ،الماكريل الإسباني، سمك القد ،سمكة السيف والروبيان، السلطعون، سمك التلفيش الخليجي أو المكسيكي، السمكة الزّرقاء أو المياس، تونة كبيرة.

أضرار السمك للأطفال

يرتبط استهلاك السمك ببعض المحاذير والأضرار مثل: خطر ارتفاع مستوى الزئبق: إذ إنَّ بعض الأسماك تحتوي على مستويات عالية من ميثيل الزئبق؛ وهو معدن قد يكون ضارّاً لنموّ الدماغ، والجهاز العصبيّ لدى الطفل عند وجوده بجرعاتٍ عالية.

لذا يوصى بتجنّب إطعام الطفل سمك القرش، وسمك السيف، والماكريل الملكي، وسمك التلفيش؛ وهي أسماك مفترسة كبيرة تحتوي على أعلى مستويات من الزئبق.

وتناول أنواع الأسماك القليلة بالزئبق، مثل؛ التونة المعلبة، والسلمون، والقدّ، وغيرها من الأنواع قليلة التلوث بالزئبق، كما يجب التأكد من طهي السمك جيداً لقتل البكتيريا والفيروسات.

متى يأكل الطفل السمك؟

مثل الأطعمة الصلبة يمكنك إدخالها للطفل من 6 أشهر، وبعض الأطفال قد يأكلونه من 4 أشهر، لكن بعد التأكد من أن الطفل لا يعاني من حساسية الأسماك.

وفي حال وجود حساسية فعليكِ الانتظار حتى يبلغ 8 أشهر لتقللي خطر الإصابة بالحساسية.

فائدة التونة للرضيع

الزئبق أكبر مصدر يقلق أي أم، ولكن التونة مفيدة لصحة الرضيع، لهذا يمكن إطعام الطفل التونة ولكن بكميات مناسبة، ولكن بعد التأكد من نوعية التونة المعلبة ونوع السمكة المستخدمة ونسبة الزئبق فيها.

ويبدأ الرضيع تناولها عند بلوغه 6 أشهر، وبعد التحقق إذا كانت الوجبة الصغيرة تسبب أي ردود فعل تحسسيه أم لا، فإن لم يظهر أي أعراض يمكن للأم إطعام طفلها التونة أكثر من مرة.

الكمية المسموح بها وفقاً للعمر:

الأطفال الأقل من ستة أعوام يقدم لهم حوالي 3-5 أوقية في الأسبوع.

الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6-8 أعوام يقدم لهم حوالي 4-6 أوقية في الأسبوع.

الكمية الموصي بها للبالغين، الأطفال في عمر 9 سنوات، هي 8-12 أوقية في الأسبوع.

المصدر / وكالات