لهذا السبب.. الصين تُهدي قطر دُبّي باندا

أعلنت الصين، أنها ستمنح إثنين من دببة الباندا العملاقة إلى قطر، احتفالًا بكأس العالم التي تستضيفها الدولة الخليجية بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر المقبلين.

وقال سفير الصين في الدوحة، تشو جيان إن “سهيل” و"ثريا" سيصلان إلى قطر في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، قبل انطلاق البطولة التي يشارك فيها 32 منتخبا.

ولم تتأهل الصين، الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم إلى المونديال الكروي، لكن الشركات الصينية شاركت في بناء مشاريع ضخمة مرتبطة بالحدث الرياضي.

وأضاف السفير خلال حفل استقبال في الدوحة: "هذه هدية قدمها 1.4 مليار صيني لمونديال قطر، وستصبح بالتأكيد رمزا جديدا للصداقة بين الصين وقطر".

وأطلق على الدبين اسما "سهيل" تيمّناً بأحد أكثر النجوم المرئية لمعانا في منطقة الخليج، و"ثريا" وهو الاسم العربي لأحد أشهر العناقيد النجمية وأكثرها لمعانا.

المصدر / وكالات