28 عملًا مقاومًا بينها عمليتا إطلاق نار في الضفة والقدس خلال 24 ساعة

تصاعدت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 27 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، أبرزها عملية إطلاق نار صوب مستوطنة، والتصدي لاقتحامات المستوطنين بالقدس والمسجد الأقصى، واستهداف حواجز الاحتلال بعبوات محلية الصنع والزجاجات الحارقة.

وأطلق مقاومون النار صوب مستوطنة "ألون موريه" المقامة على أراضي المواطنين شرق نابلس.

واندلعت مواجهات في المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة بعد التصدي لاقتحامات المستوطنين تزامنًا مع ما يسمى "رأس السنة العبرية".

وأحرق الشبان كاميرات المراقبة في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، وألقوا زجاجة حارقة على آلية لقوات الاحتلال في مواجهات قرب قرية بيت إجزا شمال غرب القدس.

واستهدفوا حاجز الجلمة بعبوتين شديدتي الانفجار، وحاجز دوتان العسكري بالزجاجات الحارقة في جنين، كما استهدفوا مستوطنة "بيت إيل" بالزجاجات الحارقة في البيرة.

كما اندلعت مواجهات في مناطق متفرقة، شهدتها بلدات القدس ورام الله وقلقيلية ونابلس وجنين والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية.

وفي وقت متأخر من مساء الاثنين، أفادت وسائل إعلام عبرية عن عملية إطلاق نار من سيارة مسرعة صوب مغتصبة "جفعات أفتار" قرب نابلس دون التبليغ عن إصابات.

وتشهد عمليات المقاومة تصاعدًا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة، مما يربك حسابات الاحتلال ويفشل منظومته الأمنية.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" في تقريره الدوري لأعمال المقاومة (832) عملاً مقاوماً، خلال شهر أغسطس/آب الماضي، أصيب خلالها (28) صهيونيًا بعضهم بجراحٍ خطرة.

وتصاعدت عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال بشكل ملحوظ مقارنة بشهر يوليو الماضي، حيث بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال 73عملية، في نابلس وجنين حسب التقرير.

المصدر / وكالات