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دوري الدرجة الثانية

معن يحقق ثاني انتصاراته على خدمات الدير

27 سبتمبر 2022 . الساعة 00:22 بتوقيت القدس
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غزة/وائل الحلبي:

حقق شباب معن فوزه الثاني على التوالي أمام مضيفه خدمات دير البلح بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الدرة، في ختام منافسات الأسبوع الثالث من دوري الدرجة الثانية في فرع الوسطى والجنوب.

وتقدم معن للمركز الثاني في الترتيب برصيد 6 نقاط من مباراتين، فيما توقف رصيد خدمات الدير عند نقطة واحدة في المركز الثامن وقبل الأخير وبنفس رصيد القادسية الذي يحتل المركز التاسع والأخير.

خدمات دير البلح تمكن من افتتاح التسجيل عبر لاعبه عوض المبحوح (17)، لكن الضيوف تمكنوا من تعديل النتيجة من خلال كرة رأسية للاعبهم محمد حسين (28)، إصرار معن على حصد النقاط كاملة منحهم هدف الفوز الذي جاء من تسديدة صاروخية لنصر عاشور التي عانقت شباك خدمات دير البلح (85).

المصدر / فلسطين أون لاين
#دوري الدرجة الثانية #خدمات دير البلح #شباب معن

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