جبل المكبر يستعيد مدربه المخضرم سمير عيسى

غزة/وائل الحلبي:

كشف نادي جبل المكبر عن عودة المدرب المخضرم سمير عيسى لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، خلفا للكابتن خضر عبيد الذي وجهت له ادارة النادي الشكر على الفترة التي قضاها مع الفريق.

عودة عيسى لتدريب المكبر في الفترة الحالية تعتبر هي الفترة الثالثة التي يتولى فيها تدريب النسور، حيث بدأ معهم أول تجربة في موسم 2009/2010 والذي قاد فيه الفريق لحصد لقب الدوري الممتاز، ليعود مرة أخرى في موسم 2012/2011 وينقذ المكبر من شبح الهبوط لدوري الإحتراف الجزئي.

وقاد عيسى تدريب العديد من فرق الضفة مثل شباب الخليل وهلال القدس والخضر وبلاطة، إلى جانب تجاربه الناجحة مع الفرق العربية في الداخل المحتل مثل اخاء الناصرة وكفر قاسم وأم الفحم.

ويأمل المكبر أن تحمل الحقبة الثالثة لمدربه عيسى مع الفريق نجاح جديد والعودة لمنصات التتويج، خاصة وأن الفريق يأمل في أن يتوج بلقب دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه.

ويضم المكبر مجموعة مميزة من اللاعبين إلى جانب تحضيراته القوية للموسم الحالي من خلال المعسكر التدريبي الذي أقيم في اسطنبول لمدة أسبوعين.

وافتتح نسور الجبل مشوارهم في دوري المحترفين بالفوز الثمين على هلال القدس في ديربي العاصمة، قبل أن يتلقى الخسارة من الظاهرية في الجولة الثانية، لكنه استعاد توازنه في الجولة الماضية وفاز على ثقافي طولكرم، وعلى صعيد بطولة الشهيد ياسر عرفات تأهل المكبر لنصف نهائي البطولة بعد تربعه على صدارة المجموعة الأولى من فوزين على إسلامي قلقيلية ووادي النيص وتعادله أمام الأمعري.

المصدر / فلسطين أون لاين