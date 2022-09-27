الشاطئ يعين مدرب جديد لقيادة الفريق

كشف مجلس إدارة نادي الشاطئ اليوم النقاب عن هوية مديره الفني الجديد لفريق كرة القدم الأول.

وأعلن الشاطئ التعاقد مع الكابتن جهاد السدودي لتولي مهمة تدريب الفريق خلفاً للكابتن بسام أبو الصادق الذي استقال من منصبه عقب خيارته أمام خدمات البريج في الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى.

ومن المُقرر أن يبدأ السدودي عمله مباشرة استعداداً للمباراة الرابعة للفريق في الدوري أمام خدمات خانيونس.

وكان السدودي بدأ مشواره التدريبي مع نادي غزة الرياضي قبل 10 سنوات، ومن ثم ركز على العمل مع فرق الدرجة الأولى، حيث قاد الجلاء عدة سنوات قبل أن يصعد به للدرجة الممتازة لأول مرة قبل أربعة أعوام، ومن ثم تولى تدريب عدة فرق منها غزة الرياضي وبيت حانون الأهلي والتفاح وخدمات البريج والزيتون.

وكان اتحاد كرة القدم سبق وأن كلف السدودي مدربا لمنتخب الشباب في غزة، ويحمل شهادة تدريب “B“.

ويمتلك فريق الشاطئ نقطتين فقط من تعادلين أمام بيت لاهيا وأهلي بيت حانون، وتعرض للهزيمة أمام خدمات البريج، ويحتل المركز الثامن في دوري الدرجة الأولى.

المصدر / فلسطين أون لاين