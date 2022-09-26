المرابطة "خويص": الرباط هو الدرع الحامي للأقصى في وجه مخططات الاحتلال

أكدت المرابطة المقدسية خديجة خويص على أن المرابطين والمرابطات هم السند المنيع الذي يشكل الدرع الواقي والحصن الحصين للمسجد الأقصى المبارك، سواء كانوا معتكفين ومرابطين داخله أو على أبوابه.

ودعت خويص إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه والدفاع عنه ونصرته.

وقالت إن شد الرحال إليه والدفاع عنه واجب على كل مسلم، فلا يقتصر الواجب على أبناء الداخل ومدينة القدس، ولا بد من كل قادر على الوصول إلى المسجد الأقصى أن يأتي إليه ويرابط فيه.

وأضافت: "لا زالت الفرصة سانحة للرباط في المسجد الأقصى المبارك والاعتكاف فيه وشد الرحال إليه لصد هذه الاقتحامات والوقوف في وجهها".

وأشادت بالمرابطين والمرابطات الذين قدموا من الداخل الفلسطيني المحتل ليرابطوا في ساحات المسجد وعلى بواباته، ويلبوا نداء المسجد ويؤدوا عبادة الرباط والمراغمة فيه.

وأردفت: "أصبنا اليوم بمصابين الأول فقدنا للشيح العلامة يوسف القرضاوي، والثاني الاقتحامات والانتهاكات التي استهدفت المسجد الأقصى، والاعتداءات التي استهدفت المرابطين والمرابطات داخله وعلى أبوابه، ونفخ البوق في المسجد".

وشهد المسجد الأقصى اقتحام مئات المستوطنين تزامنا مع ما يسمى "رأس السنة العبرية"، وسط تصدي المرابطين والمرابطات داخل المسجد وعلى أبوابه وفي محيطه لاقتحامات المستوطنين، أصيب خلالها عدد منهم واعتقل آخرون.

ومن المقرر أن تستمر اقتحامات المستوطنين، غدا، في ذكرى ما يسمى رأس السنة العبرية، حيث تحشد الجماعات الاستيطانية المتطرفة جمهورها، لاقتحام الأقصى والنفخ في البوق.

وتتعرض مدينة القدس عمومًا والمسجد الأقصى خاصة لهجمة إسرائيلية خطرة تستهدف تهويده وإفراغه من المسلمين، مع تصاعد عمليات اقتحام المستوطنين للمسجد.

المصدر / فلسطين أون لاين