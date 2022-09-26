تعليقًا على اتصال "عباس" بـ"غانتس".. قاسم: سلوك لا يمثل الفلسطينيين

قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة "حماس" إن تهنئة رئيس السلطة محمود عباس لوزير حرب الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، استفزاز لمشاعر كل جماهير شعبنا الفلسطيني، واستهتار بمعاناته الناتجة من بطش جيش الاحتلال الذي يقوده غانتس.

وأوضح قاسم أن تزامن التهنئة مع تصاعد الاقتحامات للمسجد الأقصى بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتزايد عمليات القتل ضد أهلنا في الضفة الغريبة، يعكس إصرار قيادة السلطة على التغريد خارج السرب الفلسطيني، فهذا السلوك لا يمثل أحدًا في الشعب الفلسطيني.

وهاتف عباس غانتس وفق وكالة "وفا" التابعة للسلطة، التي أوضحت أن عباس هنأ غانتس بحلول ما يسمى "رأس السنة العبرية".

وفي ديسمبر الماضي، التقى عباس غانتس في منزل الأخير.

وقالت حينها وسائل إعلام الاحتلال: "عباس أكد استمرار التنسيق الأمني وملاحقة المقاومة في الضفة الغربية".

ويأتي اتصال عباس بغانتس في ظل تصاعد هجمة الاحتلال ومستوطنيه على المسجد الأقصى المبارك ومدن الضفة الغربية.





المصدر / فلسطين أون لاين