هذا ما فعلته "مباحث غزة" بحق 3 من مطلقي النار في شجارات عائلية

أوقفت المباحث العامة في الشرطة ثلاثة مواطنين أطلقوا النار خارج القانون خلال ثلاثة شجارات عائلية في محافظتي غزة والوسطى، وصادرت الأسلحة المستخدمة.

وأوضحت المباحث العامة في بيان، اليوم، أن قسم مباحث التفاح والدرج بمحافظة غزة أوقف المدعو (و،ي) على خلفية إطلاق النار خلال شجار عائلي بمنطقة الاختصاص؛ ما أدى لإصابة مواطن بيده.

وأشارت إلى أن المشتبه به المذكور أقر بإطلاقه النار خلال الشجار، وبدلالته تم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وهو مسدس من نوع "بريتا".

ونبهت إلى أن قسم مباحث الرمال بمحافظة غزة ضبطت مسدساً من نوع "نورنكو" استُخدم في شجار عائلي بين عائلتين في منطقة اختصاص حي الرمال غرب مدينة غزة، أوقفت خلاله مطلق النار المدعو (ص،ب).

وفي سياق منفصل، أشارت المباحث العامة إلى أن قسم مباحث النصيرات أوقف المدعو (أ،ب) على خلفية إطلاق النار خلال شجار عائلي أدى لإصابة مواطن بجراح متوسطة.

وأكدت أنها صادرت الأسلحة النارية المستخدمة في الشجارات المذكورة، وأحالت ملفات القضايا وكل المضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.

يشار إلى أن المباحث العامة بالشرطة تقوم بواجبها في متابعة أي حالات لإطلاق النار خارج إطار القانون، ومنع استخدام السلاح، وتوقيف كل من يطلق النار، ومصادرة السلاح المستخدم،

المصدر / فلسطين أون لاين