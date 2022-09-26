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البرلمان العربي يدين اقتحام الأقصى ويحذر من التصعيد

26 سبتمبر 2022 . الساعة 20:34 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون الأقصى اليوم

دان البرلمان العربي بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي وعدد من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك.

وحذّر البرلمان "من خطورة هذا التصعيد كونه يقوض فرص السلام ويهدّد الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ووقف الغطرسة الإسرائيلية والحفاظ على حرية العبادة وحرمة المسجد الأقصى، وعدم السماح بتدنيسه من قبل المتطرفين اليهود لأن هذا ينتهك بشكل صارخ مشاعر ملايين المسلمين.
 
واستنكر البرلمان العربي بشدة الجريمة النكراء التي قامت قوات الاحتلال باعتدائها السافر على المرابطين داخل المسجد واعتقال عدد منهم، مثمنا في الإطار ذاته التضحيات التي يقدمها هؤلاء المرابطين الشرفاء الذين يقدمون أنفسهم لحماية المسجد .
 
وأكد البرلمان العربي رفضه التام لهذه الإجراءات التي تنافي جميع القوانين الدولية والإنسانية وتدخل المنطقة في آتون الحرب الدينية، مطالبا مجلس الأمن بالعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وعدم تركه فريسة لآلة الحرب الإسرائيلية التي تحمي المستوطنين وتتركهم يعربدون في ساحات المسجد الأقصى المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #القدس #البرلمان العربي

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