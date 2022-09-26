الصحة العالمية: 46% من أطفال اليمن يعانون التقزم لهذا السبب!

أعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، أن 46% من أطفال اليمن يعانون مرض التقزم وسط انتشار سوء التغذية في البلاد.

وقالت المنظمة في تقرير: "يعاني حوالي 46% من الأطفال دون سن الخامسة في اليمن التقزم المزمن، الذي سيعيق نموهم العقلي والبدني وإنتاجيتهم مدى الحياة، مع زيادة التعرض للأمراض المزمنة في مرحلة البلوغ، ما يعرض رأس المال البشري للخطر".

وأضاف التقرير أن "التقديرات تشير أيضا إلى أن ما لا يقل عن 362 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد والمزمن على حد سواء".

وحذر التقرير من أن "الأطفال المتأثرون بنقص التغذية أكثر عرضة للوفاة بـ9 مرات على الأقل مقارنة بأقرانهم".

ويشهد اليمن نزاعا عنيفا منذ قرابة ثماني سنوات، بين القوات الحكومية يدعمها تحالف تقوده السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران، ما خلف واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.

المصدر / فلسطين أون لاين