"ناصر الدين" يدعو لإحباط مخططات الاحتلال التهويدية بالأقصى

دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ومسؤول مكتب القدس هارون ناصر الدين، إلى إحباط مخططات الاحتلال التهويدية في المسجد الأقصى، والتي تتزامن مع اقتحامات واسعة للمسجد خلال الأعياد اليهودية.

وقال ناصر الدين إن "الاحتلال يسعى ليكون له موطأ قدم في الأقصى المبارك بمخططاته التهويدية"، مؤكداً أن المرابطين في القدس يبطلون مخططات الاحتلال بصمودهم وثباتهم.

وأشار إلى أن المقاومة تدافع عن حقوق الشعب ومقدساته، ومعركة سيف القدس خير شاهد على ذلك، مبيناً أن "سيف القدس ما زال مشرعاً في وجه الاحتلال، وآثاره حاضرة في وعي العدو الصهيوني".

وذكر القيادي ناصر الدين أن "المقاومة أرسلت رسائل واضحة للاحتلال الإسرائيلي، بأنه لن يأخذ شبراً واحداً من المسجد الأقصى".

وشهد المسجد الأقصى اقتحام مئات المستوطنين تزامنا مع ما يسمى "رأس السنة العبرية"، وسط تصدي المرابطين والمرابطات داخل المسجد وعلى أبوابه وفي محيطه لاقتحامات المستوطنين، أصيب خلالها عدد منهم واعتقل آخرون.



ومن المقرر أن تستمر اقتحامات المستوطنين، غدا، في ذكرى ما يسمى رأس السنة العبرية، حيث تحشد الجماعات الاستيطانية المتطرفة جمهورها، لاقتحام الأقصى والنفخ في البوق.

وتتعرض مدينة القدس عمومًا والمسجد الأقصى خاصة لهجمة إسرائيلية خطرة تستهدف تهويده وإفراغه من المسلمين، مع تصاعد عمليات اقتحام المستوطنين للمسجد.

المصدر / فلسطين أون لاين