فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

من هو القائد القسامي أحمد زهران؟

"حماس" تعلن تنظيم مهرجان حاشد داعم للأقصى

البطريرك ثيوفيلوس: الاعتداءات على الأقصى بمثابة اعتداءات على كنيسة القيامة

"المغني" يبعث رسالة للسلطة والأردن حول الأقصى

القانوع: مواجهة الاحتلال في الأقصى تتطلب إشعال انتفاضة شاملة

رأفت مرة يكتب: الشيخ القرضاوي.. فقيد العلم والعالم

حمادة: صمود المقدسيين أوقف إجرام الاحتلال في الأقصى

الفصائل بغزة: مخططات الاحتلال تدنيس الأقصى تستوجب الاستنفار لحمايته

مصدر خاص لـ"فلسطين أون لاين": هذا ما ستفعله غزة للشيخ القرضاوي

حماس تؤكد التزامها المطلق بالدفاع عن حقوق ومقدسات شعبنا

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

"المغني" يبعث رسالة للسلطة والأردن حول الأقصى

26 سبتمبر 2022 . الساعة 18:23 بتوقيت القدس
...
جانب من المهرجان الخطابي شرق غزة

قال التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية إن "القدس والأقصى قبلتنا الأولى وعاصمتنا الأبدية الموحدة التي لا يمكن التفريط بأي شبر من ترابها والدفاع عن الأقصى بالروح والمال واجب وطني وأخلاقي وديني".

ودعا الحاج أبو سلمان المغني في كلمته عن التجمع خلال مهرجان وطني بغزة الفلسطينيين في أماكن تواجدهم والشعوب العربية لدعم أهلنا في القدس ورباطهم بكل أنواع الدعم ومن يقصر في ذلك فقد خان الدين والوطن والعروبة.

كما دعا شبابنا وعائلاتنا وقبائلنا في القدس والضفة والداخل والمحتل للالتحام في هذه المعركة المصيرية وكل حسب استطاعته.

وطالب السلطة الفلسطينية بالقيام بواجبها الوطني والقانوني والأخلاقي والرسمي للتحرك في كافة المستويات العربية والدولية لمساندة أهل القدس والدفاع عن المقدسات.

وتساءل: "ماذا تنتظرون يا أخوتنا في السلطة الوطنية ما تروه وما تسمعوه وما يفعله بنا الاحتلال وإلى متى هذا السكوت؟"

ودعا جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ولجنة القدس والمملكة الأردنية الهاشمية بصفتها صاحبة الوصاية على القدس أن يتحركوا سريعا لإنقاذ القدس والأقصى.

وحذر "المحتل المجرم أن استمرار استهداف القدس والأقصى والضفة الغربية إنما  يشعل نار الحرب الدينية المقدسة التي لن تبقي ولن تذر".

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأقصى #غزة #فلسطين #القدس #الأردن #السلطة #التجمع الوطني للقبائل والعشائر الفلسطينية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة