القانوع: مواجهة الاحتلال في الأقصى تتطلب إشعال انتفاضة شاملة

أكد الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، أن مواجهة عدوان الاحتلال على المسجد الأقصى يتطلب إشعال انتفاضة شاملة في فلسطين المحتلة، داعيا إلى أن مواجهة اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى بالوحدة الميدانية بين أبناء الشعب الفلسطيني في كل الساحات.

ووصف القانوع اليوم الإثنين ما يجري في المسجد الأقصى بأنه "الطوفان الأخطر"، في ظل مساعي الجماعات الاستيطانية لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، بحماية من شرطة الاحتلال التي اعتدت بوحشية على المرابطين.

وشدّد على ضرورة بناء استراتيجية نضالية موحدة وقطع العلاقات مع الاحتلال، والانخراط في انتفاضة شاملة دفاعاً عن القدس والمسجد الأقصى، لوقف كل محاولات التقسيم الزماني والمكاني.

ودعا الجماهير الفلسطينية إلى الالتحام مع المقاومة وإدامة الاشتباك مع الاحتلال والمستوطنين وشد الرحال من كل مناطق الداخل المحتل والقدس والضفة إلى المسجد، والاعتكاف بداخله وتشكيل سد قوي لمنع تغول المستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين