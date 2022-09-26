حمادة: صمود المقدسيين أوقف إجرام الاحتلال في الأقصى

قال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة إن الاحتلال المجرم عاد يجرّ أذيال الخيبة اليوم، بعد أن أوقفه صمود شعبنا في القدس.

وشدد حمادة على أن "المسجد الأقصى سيبقى إسلاميًا خالصًا رغم أنف الاحتلال"، مؤكدًا أن المرابطين في الأقصى أثبتوا أن صاحب الحق أرسخ في أرضه.

وأشاد بصمود المرابطين في الأقصى الذين يقفون في وجه مخططات الاحتلال، داعيا أمتنا العربية والإسلامية لتتحمل مسئوليتها في الدفاع عن المسجد الأقصى.

ونعى حمادة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي، الذي توفي اليوم الاثنين، بعد حياة حافلة بالعطاء والتضحية والجهاد، في كل ميادين الشريعة والفكر والدَّعوة والتربية والتعليم والإرشاد ومناصرة قضايا الأمَّة الإسلامية، وفي مقدمتها فلسطين والقدس والمسجد الأقصى المبارك.

وشهد المسجد الأقصى اقتحام مئات المستوطنين تزامنا مع ما يسمى "رأس السنة العبرية"، وسط تصدي المرابطين والمرابطات داخل المسجد وعلى أبوابه وفي محيطه لاقتحامات المستوطنين، أصيب خلالها عدد منهم واعتقل آخرون.

ومن المقرر أن تستمر اقتحامات المستوطنين، غدا، في ذكرى ما يسمى رأس السنة العبرية، حيث تحشد الجماعات الاستيطانية المتطرفة جمهورها، لاقتحام الأقصى والنفخ في البوق.

المصدر / فلسطين أون لاين