الفصائل بغزة: مخططات الاحتلال تدنيس الأقصى تستوجب الاستنفار لحمايته

قالت الفصائل الوطنية والإسلامية بغزة إن تخطيط ما تسمى منظمات الهيكل خلال الأعياد لنفخ البوق وذبح القرابين في المسجد الأقصى المبارك يستوجب الاستنفار لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال كلمة للفصائل ألقاها القيادي في الجبهة الشعبية أسامة الحاج أحمد خلال مهرجان جماهيري نظمته دعماً للمسجد الأقصى ومدن ومخيمات الضفة على أرض مخيم ملكة شرق غزة.

وأوضح أحمد أن الاحتلال ومستوطنيه كثفوا من اعتداءاتهم على المسجد الأقصى ومنعوا المقدسيين من الدخول للمسجد، قائلا: "الاحتلال واهم إذا ظن أن شعبنا سيصمت على تصعيده بحق المقدسات".

وشدّد على أن القدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية ولن يستطيع الاحتلال طمس هذه الحقيقة.

وقال: "نحتشد في غزة للتأكيد على دعمنا وإسنادنا لأهلنا في مدينة القدس، ونقول للاحتلال بأن غزة ومقاومتها ستمارس كل أشكال المقاومة لحماية القدس وأبناء شعبنا والتصدي للاقتحامات الصهيونية.

ودعا جماهير شعبنا في الضفة والقدس للزحف للقدس والاحتشاد فيها لمواجهة الاقتحامات، مجددا التأكيد على الوقوف خلف أهلنا في القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين