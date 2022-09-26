مصدر خاص لـ"فلسطين أون لاين": هذا ما ستفعله غزة للشيخ القرضاوي

كشف مصدر خاص لـ"فلسطين أون لاين" أن الهيئات الدينية المحلية والرسمية في قطاع غزة، قررت إقامة بيت عزاء للشيخ الراحل الداعية المؤسس والرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ العلامة يوسف القرضاوي.

وأفاد المصدر الخاص أن خيمة العزاء ستقام غداً الثلاثاء في ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة الساعة 4 عصرًا.

وأعلنت عائلة القرضاوي اليوم، وفاة الشيخ العلامة القرضاوي.

ونشرت صفحة العلّامة القرضاوي الرسمية على تويتر: "انتقل إلى رحمة الله سماحة الإمام يوسف القرضاوي الذي وهب حياته مبيّنًا لأحكام الإسلام، ومدافعًا عن أمته".

وأضافت: "نسأل الله أن يرفع درجاته في عليّين، وأن يلحقه بالنبيّين والصديقين والشهداء والصالحين.. وحسن أولئك رفيقًا. وأن يجعل ما أصابه من مرضٍ وأذًى رفعًا لدرجاته.. اللهم آمين".

والشيخ القرضاوي من مواليد قرية صفط تراب بمحافظة الغربية بمصر، وقد ولد في يوم 9 سبتمبر سنة 1926.

المصدر / فلسطين أون لاين