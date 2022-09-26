فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس تؤكد التزامها المطلق بالدفاع عن حقوق ومقدسات شعبنا

قاسم: لا مجال للاحتلال بالانتصار في معركة الإرادات ضد شعبنا

كل ما تريد معرفته عن الشيخ يوسف القرضاوي

إسماعيل هنية ناعياً "القرضاوي": قضى نحبه بعد مسيرة حافلة بالجهاد والدعوة والعلم

حماس: "القرضاوي" كان لواء الدفاع عن قضية فلسطين

هذا ما فعله الشيخ يوسف القرضاوي خلال زيارته غزة

إعلان نتائج مسابقة "مداد الأحرار للقصص والأشعار"

"هيئة الأسرى" تكشف: عنف وضرب خلال اعتقال الاحتلال للفلسطينيين

من هو يوسف القرضاوي؟

الأردن تدين انتهاكات المستوطنين بحق "الأقصى"

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

خلال وقفة للفصائل على حدود غزة

قاسم: لا مجال للاحتلال بالانتصار في معركة الإرادات ضد شعبنا

26 سبتمبر 2022 . الساعة 17:47 بتوقيت القدس
...
الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية " حماس " حازم قاسم

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية " حماس " حازم قاسم أننا في معركة مفتوحة مع الاحتلال، مبينًا أن جماهير شعبنا المسنودة بالمقاومة الباسلة هي التي ستنتصر في نهاية هذه المعركة، ولا مجال أمام الاحتلال للانتصار في معركة الإرادات ضد شعبنا الفلسطيني.

وقال قاسم، الإثنين خلال فعالية للفصائل على حدود غزة إننا نقف اليوم على مشارف مدينة غزة لنؤكد مرة أخرى شمولية المعركة التي نخوضها دفاعاً عن المسجد الأقصى وهويته العربية والإسلامية.

وشدد على أن شعبنا يناضل على كل الجبهات ضد المحتل الصهيوني، مؤكدا أنه لن يتردد في معارك الكرامة دفاعاً عن مقدسات شعبنا وأمتنا.

وأكد أن المرابطين اليوم في باحات المسجد الأقصى المبارك أثبتوا قدرتهم على التصدي لقطعان المستوطنين وتحدي الشرطة الصهيونية، مبينا أن استعدادهم للتضحية سيفشل دائماً مخططات الاحتلال في الاستيلاء على المسجد الأقصى أو العبث بهويته الأصيلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #غزة #القدس المحتلة #حازم قاسم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر