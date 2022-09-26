قاسم: لا مجال للاحتلال بالانتصار في معركة الإرادات ضد شعبنا

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية " حماس " حازم قاسم أننا في معركة مفتوحة مع الاحتلال، مبينًا أن جماهير شعبنا المسنودة بالمقاومة الباسلة هي التي ستنتصر في نهاية هذه المعركة، ولا مجال أمام الاحتلال للانتصار في معركة الإرادات ضد شعبنا الفلسطيني.

وقال قاسم، الإثنين خلال فعالية للفصائل على حدود غزة إننا نقف اليوم على مشارف مدينة غزة لنؤكد مرة أخرى شمولية المعركة التي نخوضها دفاعاً عن المسجد الأقصى وهويته العربية والإسلامية.

وشدد على أن شعبنا يناضل على كل الجبهات ضد المحتل الصهيوني، مؤكدا أنه لن يتردد في معارك الكرامة دفاعاً عن مقدسات شعبنا وأمتنا.

وأكد أن المرابطين اليوم في باحات المسجد الأقصى المبارك أثبتوا قدرتهم على التصدي لقطعان المستوطنين وتحدي الشرطة الصهيونية، مبينا أن استعدادهم للتضحية سيفشل دائماً مخططات الاحتلال في الاستيلاء على المسجد الأقصى أو العبث بهويته الأصيلة.

المصدر / فلسطين أون لاين