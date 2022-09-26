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هذا ما فعله الشيخ يوسف القرضاوي خلال زيارته غزة

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بالصور هذا ما فعله الشيخ يوسف القرضاوي خلال زيارته غزة

26 سبتمبر 2022 . الساعة 16:12 بتوقيت القدس
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في التاسع من شهر مايو من العام 2013م، وصل مؤسس ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي قطاع غزة في زيارة تاريخية له، على رأس وفد كبير من الاتحاد يضم علماء من 14 دولة.

 الزيارة التي استمرت 48 ساعة، جاءت تلبية لدعوة رئيس الحكومة الفلسطينية السابق إسماعيل هنية.

وتخللت الزيارة حضور القرضاوي عدداً من الفعاليات والمؤتمرات المحلية والدولية في غزة.

صحيفة "فلسطين" تنشر صوراً خاصة للراحل الداعية يوسف القرضاوي، وثقت خلالها حضوره والاستقبال المهيب له في القطاع.

وتوفي اليوم  العلامة يوسف القرضاوي، حيث نشرت الصفحة الرسمية للشيخ على تويتر: "انتقل إلى رحمة الله سماحة الإمام يوسف القرضاوي الذي وهب حياته مبيّنًا لأحكام الإسلام، ومدافعًا عن أمته".

وأضافت: "نسأل الله أن يرفع درجاته في عليّين، وأن يلحقه بالنبيّين والصديقين والشهداء والصالحين.. وحسن أولئك رفيقًا. وأن يجعل ما أصابه من مرضٍ وأذًى رفعًا لدرجاته.. اللهم آمين".

والشيخ القرضاوي من مواليد قرية صفط تراب بمحافظة الغربية بمصر، وقد ولد في يوم 9 سبتمبر سنة 1926.

وانتمى القرضاوي لجماعة الإخوان المسلمين وأصبح من قياداتها المعروفين ويُعتبر مُنظّر الجماعة الأول، كما عُرض عليه تولّي منصب المرشد عدة مرات لكنه رفض.

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يوسف القرضاوي في غزة (28).jpg
يوسف القرضاوي في غزة (27).jpg
يوسف القرضاوي في غزة (26).jpg
يوسف القرضاوي في غزة (25).jpg
يوسف القرضاوي في غزة (24).jpg
يوسف القرضاوي في غزة (23).jpg
يوسف القرضاوي في غزة (22).jpg
يوسف القرضاوي في غزة (21).jpg
يوسف القرضاوي في غزة (19).jpg
يوسف القرضاوي في غزة (20).jpg
يوسف القرضاوي في غزة (18).jpg
يوسف القرضاوي في غزة (17).jpg
يوسف القرضاوي في غزة (16).jpg
يوسف القرضاوي في غزة (15).jpg
يوسف القرضاوي في غزة (14).jpg
يوسف القرضاوي في غزة (7).jpg
يوسف القرضاوي في غزة (8).jpg
يوسف القرضاوي في غزة (6).jpg
يوسف القرضاوي في غزة (5).jpg
يوسف القرضاوي في غزة (3).jpg
يوسف القرضاوي في غزة (4).jpg
يوسف القرضاوي في غزة (2).jpg
يوسف القرضاوي في غزة (1).jpg
يوسف القرضاوي في غزة (8).jpg
يوسف القرضاوي في غزة (7).jpg
يوسف القرضاوي في غزة (6).jpg
يوسف القرضاوي في غزة (5).jpg
يوسف القرضاوي في غزة (4).jpg
يوسف القرضاوي في غزة (3).jpg
يوسف القرضاوي في غزة (2).jpg
يوسف القرضاوي في غزة (1).jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#قطاع غزة #غزة #يوسف القرضاوي #زيارة يوسف القرضاوي في غزة

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