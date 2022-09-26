"هيئة الأسرى" تكشف: عنف وضرب خلال اعتقال الاحتلال للفلسطينيين

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، تفاصيل الضرب والعنف الذي تعرض له عدد من الأسرى الفلسطينيين أثناء مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنازلهم واعتقالهم.



وقالت الهيئة، في بيان صحفي: إن "قوات الاحتلال، اقتحمت منزل الشاب عودة عبد الله عسكر (33 عامًا) من بلدة حزما شمال مدينة القدس، الساعة الرابعة فجرًا، وقامت بتفتيش البيت بشكل عنيف، وتكسيره وقلب محتوياته رأسا على عقب، فيما تعرض الأسير للضرب المبرح".



وأوضحت أن "جنود الاحتلال طرحوا الأسير أرضاً، وأجلسوه على ظهره، وقاموا بضربه على رأسه وظهره بأيديهم وفوهات البنادق، ثم اقتادوه إلى مركز تحقيق عصيون، حيث تم استجوابه لدى الشرطة في عوفر (غرب رام الله)، قبل تحويله للاعتقال الإداري"، مشيرة إلى أنه أسير سابق أمضى 10 أشهر في سجون الاحلال.



كما تعرض الشاب أنس زكي أبو عليا (22 عامًا) من قرية المغير شمال رام الله، وسط الضفة، للضرب الشديد بواسطة الأيدي والأرجل وفوهات البنادق على ظهره ورأسه ومعدته، أثناء اقتحام قوات الاحتلال لبيته منتصف الليل واعتقاله.



وفي السياق، أجبر جنود الاحتلال أبو عليا على المشي مسافة 6 كلم، حتى وصل الى مستوطنة قريبة مكث فيها 8 ساعات، ثم اقتيد إلى عتصيون، وتم استجوابه لدى الشرطة في عوفر، ليتم تحديد جلسة محاكمة له الخميس القادم، مضيفة أنه الاعتقال الثاني للأسير، حيث أمضى مسبقا 9 أشهر في سجون الاحتلال.



وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (4650) أسيراً، وذلك حتّى نهاية شهر آب/أغسطس 2022، من بينهم (32) أسيرة، ونحو (180) طفلاً، و(743) معتقلًا إداريًّا من بينهم أسيراتان، وأربعة أطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين