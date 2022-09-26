من هو يوسف القرضاوي؟

يوسف القرضاوي هو عالم مصري مسلم، أسس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سنة 2004، حاصل على الجنسية القطرية.

يعد من أبرز المفكرين على مستوى العالم، وسجل اسمه ضمن قائمة عشرين شخصية الأكثر تأثيراً في العالم في عام 2008.

ولد في 9 سبتمبر 1926، عاش يتيماً بعد وفاة والده عن عمر العامين ليتولى عمه تربيته بعد ذلك.

حفظ القرءان في صغره، والتحق بالأزهر حتى تخرج من الثانوية العامة ثم التحق بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر ليحصل على الترتيب الأول على زملائه، وتعددت إنجازاته العلمية التي تفوق فيها سواء في الماجستير والدكتوراه التي حصل فيها على الامتياز مع مرتبة الشرف.

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متزوج وله من الأبناء سبع أربع بنات وثلاثة أولاد، تعرض للسجن في مرات عدة بتهمة انتمائه إلى الإخوان المسلمين، حيث اعتقل في العهد الملكي لأول مرة ثم حبس 3 مرات في عهد جمال عبد الناصر.

انتقل للعمل في قطر كمدير للمعهد الديني الثانوي ليحصل بعدها على الجنسية القطرية وأسس كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر، وتولى منص مدير مركز بحوث السنة والسيرة النبوية في نفس الجامعة.

ألف القرضاوي مؤلفات عديدة وصلت إلى أكثر من 170 من المؤلفات والكتب والرسال والفتاوي التي سجل الكثير منها في حلقات البرامج الدينية التسجيلية والحية، كما له العديد من القصائد الشعرية والتي لم يتم تجميعها في كتاب أو ديوان واحد.

شخصية القرضاوي كانت من الشخصيات القوية والتي دافعت باستماته عن القضية الفلسطينية والمقاومين، وكان دائماً ما يؤكد أن تحرير فلسطين فريضة دينية وقومية ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أرضها.

توفي يوم الإثنين 26 من سبتمبر 2022 عن عمر 96 عاما.

المصدر / فلسطين أون لاين