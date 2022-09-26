وفاة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي

أعلنت مصادر إعلامية في قطر وفاة المؤسس والرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ العلامة يوسف القرضاوي.

ونشرت صفحة العلامة القرضاوي الرسمية على تويتر: "انتقل إلى رحمة الله سماحة الإمام يوسف القرضاوي الذي وهب حياته مبينًا لأحكام الإسلام، ومدافعًا عن أمته".

وأضافت: "نسأل الله أن يرفع درجاته في عليين، وأن يلحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين.. وحسن أولئك رفيقًا. وأن يجعل ما أصابه من مرضٍ وأذًى رفعًا لدرجاته.. اللهم آمين".

والشيخ القرضاوي من مواليد قرية صفط تراب بمحافظة الغربية بمصر، وقد ولد في يوم 9 سبتمبر سنة 1926.

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وانتمى القرضاوي لجماعة الإخوان المسلمين وأصبح من قياداتها المعروفين ويُعتبر مُنظّر الجماعة الأول، كما عُرض عليه تولّي منصب المرشد عدة مرات لكنه رفض.

المصدر / فلسطين أون لاين